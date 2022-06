(Di martedì 7 giugno 2022) «I costi della transizione ecologica non possono pesaree tasche dei cittadini». Soprattutto adesso che il ritorno della guerra nel continente ha spinto i prezzi dell?energia su...

... che adesso Bruxelles vorrebbe replicare anche pere carburante. Quando la Commissione mise a punto i contenuti del suo ambizioso 'Fit for 55', introducendo all'ultimo momento l'istituzione ...... inerente la riduzione della sanzione sui mancati controllo e manutenzione delle. Dopo tre ... Si pone così fine ad unaingiusta, iniqua, che ha colpito le fasce sociali più deboli, gli ... Tassa caldaie, l'Europa frena sull'imposta: svolta green al palo «I costi della transizione ecologica non possono pesare sulle tasche dei cittadini». Soprattutto adesso che il ritorno della guerra nel continente ha spinto i prezzi dell’energia ...Tassa sulle caldaie: era stata proposta un anno fa, anche per le famiglie, ma l'inflazione e la guerra hanno cambiato il quadro.