Sampdoria | fiducia in Giampaolo | l’allenatore non teme le difficoltà

(Di martedì 7 giugno 2022) Laha espresso la propria ininche a sua volta ha dichiarato di nonre lesocietarie Marcoe Antonio Romei hanno avuto un proficuo colloquio negli uffici romani del vicepresidente dellaha incassato ladel club, in collegamento anche Marco Lanna, Alberto Bosco e Gianni Panconi, e ha rinnovato la sua disponibilità a qualsiasi progetto tecnico il club abbia in programma per la prossima stagione. LE PAROLE DI– Davanti alle evidenti e futureche il club dovrà affrontare c’è anche una disponibilità finanziaria limitata.non è spaventato: «Farò la squadra con i ...

Advertising

GrazianoPiano : Penso sinceramente che i tifosi della Sampdoria meritino rispetto. Pertanto basta speculazioni e invenzioni fantasi… -

Anzi, credo di averlo preso io alla(ride, ndr). È un bravo ragazzo e un bravissimo ... Hanno bisogno di fare i loro errori e dida parte nostra" .Come gli azzurri, gli uomini di Marco Rossi - che giocò con Mancini ai tempi della- non ... Match non facile ma tutto sommato si può dareall'Italia, che con ogni probabilità eviterà ...La Sampdoria ha espresso la propria in fiducia in Giampaolo che a sua volta ha dichiarato di non temere le difficoltà societarie Marco Giampaolo e Antonio Romei hanno avuto un proficuo colloquio negli ...Marco Giampaolo e Antonio Romei hanno avuto un proficuo colloquio negli uffici romani del vicepresidente della Sampdoria. Il tecnico di Giulianova ha incassato la fiducia del club, in collegamento ...