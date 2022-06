Ripuliti i fondali marini di Agropoli

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 7 giugno 2022) di Monica De Santis Da ieri idisono più puliti e questo graze alla Fipsas e all’iniziativa “Puli”, la raccolta dei rifiuti subacquei organizzata dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato, messa in atto nella giornata di domenica, in concomitanza con la Giornata Mondiale dell’Ambiente. L’iniziativa ha centrato lo scopo, ovvero ripulire idi alcuni dei centri più frequentati nel periodo estivo.? E così nella giornata di domenica gli appartenenti alla Fipsas hanno ripulito gli specchi d’acqua da ben 45 quintali di rifiuti, tra plastiche, reti e altri residui lasciati sul fondo del mare, che i subacquei e gli apneisti della Fipsas sono riusciti a recuperare. Come in passato, anche in questa edizione è stata di grande importanza la ...