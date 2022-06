Referendum libera tutti: affossare le misure cautelari è un regalo a chi delinque (Di martedì 7 giugno 2022) Se l’eventuale abrogazione della legge Severino potrebbe riaprire le porte del Parlamento ai condannati, il secondo quesito referendario rischia di rendere estremamente complicata l’applicazione delle misure cautelari con pesanti contraccolpi sull’attività d’indagine. Domenica sulla scheda arancione gli italiani leggeranno: “Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale”. Questa è la seconda domanda, di cinque, del Referendum sulla Giustizia proposto dalla Lega e dai Radicali. misure cautelari SMONTATE Sostanzialmente quello che chiedono i ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 7 giugno 2022) Se l’eventuale abrogazione della legge Severino potrebbe riaprire le porte del Parlamento ai condannati, il secondo quesito referendario rischia di rendere estremamente complicata l’applicazione dellecon pesanti contraccolpi sull’attività d’indagine. Domenica sulla scheda arancione gli italiani leggeranno: “Limitazione delle: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia die, segnatamente, di esigenze, nel processo penale”. Questa è la seconda domanda, di cinque, delsulla Giustizia proposto dalla Lega e dai Radicali.SMONTATE Sostanzialmente quello che chiedono i ...

