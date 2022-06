PSG in cerca di un centravanti: c’è Scamacca nel mirino (Di martedì 7 giugno 2022) Il bomber Gianluca Scamacca è finito nel mirino anche del PSG, in cerca di un centravanti per sistemare il proprio attacco Gianluca Scamacca si è guadagnato di diritto il titolo di protagonista nell’attuale finestra di calciomercato. Il talento del Sassuolo è finito fortemente nel mirino di diverse società. Una tra queste, notizia che rimbalza dalla stampa francese, è il PSG. La squadra transalpina starebe ricercando un attaccante da affiancare a Mbappè, e Scamacca risponderebbe al profilo desiderato. Campos, neo ds della squadra parigina, ha richiesto informazioni al Sassuolo. La base d’asta è fissata a 40 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 giugno 2022) Il bomber Gianlucaè finito nelanche del PSG, indi unper sistemare il proprio attacco Gianlucasi è guadagnato di diritto il titolo di protagonista nell’attuale finestra di calciomercato. Il talento del Sassuolo è finito fortemente neldi diverse società. Una tra queste, notizia che rimbalza dalla stampa francese, è il PSG. La squadra transalpina starebe rindo un attaccante da affiancare a Mbappè, erisponderebbe al profilo desiderato. Campos, neo ds della squadra parigina, ha richiesto informazioni al Sassuolo. La base d’asta è fissata a 40 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

