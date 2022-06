Pediatria a Ragusa | incontro propositivo

Leggi su quotidianodiragusa

(Di martedì 7 giugno 2022)– Mentre la politicana ai vari livelli, da quello comunale a quello regionale, è sul chi vive sulla prolungata chiusura del reparto didell’Ospedale Giovanni Paolo II°di, potrebbe prospettarsi qualche timido spiraglio di speranza visti gli esiti di untenuto tra l’amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Peppe Cassì e dal presidente del consiglio comunale Fabrizio Ilardo e l’Asp rappresentata dal Direttore generale facente funzione Raffaele Elia. Ecco quanto riferisce il primo cittadino in una nota stampa ufficiale “ insieme al presidente Ilardo in rappresentanza dell’intero Consiglio comunale, abbiamo incontrato il Direttore Sanitario e facente funzione di Direttore Generale Asp, il dott. Raffaele Elia, per la questione, che ...