Ottimo esordio per Uno Mattina Estate: testa a testa con Mattino 5 News e share in rialzo rispetto alla scorsa settimana (Di martedì 7 giugno 2022) Inizia nel migliore dei modi la nuova settimana di Rai 1 con il palinsesto estivo che farà compagnia al pubblico nei prossimi tre mesi. Si parte davvero molto bene con le nuove proposte della rete che ha cercato di mescolare le carte in tavola, per garantirsi dei numeri diversi in Estate, dopo i dati un po’ deludenti degli ultimi mesi. Tg1 Mattina e Uno Mattina Estate affidato a Soave e Ossini piacciono al pubblico: il debutto è Ottimo e ottimi sono i dati di ascolto del 6 giugno 2022 con il programma estivo della rete che tiene testa a Mattino 5 News. Siamo praticamente sulla stessa media di spettatori, sarà molto interessante seguire questo scontro a distanza, per chi ama i confronti e i numeri, e i dati auditel ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 7 giugno 2022) Inizia nel migliore dei modi la nuovadi Rai 1 con il palinsesto estivo che farà compagnia al pubblico nei prossimi tre mesi. Si parte davvero molto bene con le nuove proposte della rete che ha cercato di mescolare le carte in tavola, per garantirsi dei numeri diversi in, dopo i dati un po’ deludenti degli ultimi mesi. Tg1e Unoaffidato a Soave e Ossini piacciono al pubblico: il debutto èe ottimi sono i dati di ascolto del 6 giugno 2022 con il programma estivo della rete che tiene. Siamo praticamente sulla stessa media di spettatori, sarà molto interessante seguire questo scontro a distanza, per chi ama i confronti e i numeri, e i dati auditel ...

