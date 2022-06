"Nemmeno un saluto, beccati così nel Suv": Meghan e Harry, con la Regina Elisabetta è finita in disgrazia (Di martedì 7 giugno 2022) Meghan Markle e il principe Harry vanno via da Londra - dove erano arrivati per il Giubileo di Platino dedicato ai 70 anni di regno della Regina Elisabetta - senza salutare la sovrana. E la notizia, subito, fa il giro dei siti e dei tabloid di mezzo mondo. Alcuni scatti ritraggono i due ex reali, perché hanno detto bye bye ai titoli nobiliari, a bordo di un Suv. Direzione aeroporto. Volo privato diretto a Santa Barbara, in California, dove da tempo vivono. Lontano, ovviamente, dalla Corona inglese. Insomma, il figlio "ribelle" di Carlo e la moglie tornano a Londra per un evento così importante, ma decidono di lasciare la città senza salutare la Regina. Questo raccontano i quotidiani britannici. Come riporta il Daily Mail, Harry e Meghan sarebbero ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022)Markle e il principevanno via da Londra - dove erano arrivati per il Giubileo di Platino dedicato ai 70 anni di regno della- senza salutare la sovrana. E la notizia, subito, fa il giro dei siti e dei tabloid di mezzo mondo. Alcuni scatti ritraggono i due ex reali, perché hanno detto bye bye ai titoli nobiliari, a bordo di un Suv. Direzione aeroporto. Volo privato diretto a Santa Barbara, in California, dove da tempo vivono. Lontano, ovviamente, dalla Corona inglese. Insomma, il figlio "ribelle" di Carlo e la moglie tornano a Londra per un eventoimportante, ma decidono di lasciare la città senza salutare la. Questo raccontano i quotidiani britannici. Come riporta il Daily Mail,sarebbero ...

