Napoli, corteo di auto di lusso sfreccia in centro per festeggiare prima comunione (Di martedì 7 giugno 2022) Un corteo di auto di lusso che sfreccia a folle velocità per le strade di Napoli, da corso Umberto fino a Mergellina per festeggiare una prima comunione. E’ successo domenica 5 giugno. Il consigliere Francesco Emilio Borrelli ha sporto denuncia. Napoli, corteo di auto di lusso per festeggiare prima comunione Il filmato, girato da un L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 7 giugno 2022) Undidichea folle velocità per le strade di, da corso Umberto fino a Mergellina peruna. E’ successo domenica 5 giugno. Il consigliere Francesco Emilio Borrelli ha sporto denuncia.didiperIl filmato, girato da un L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

SelmiLuisa : RT @Giul_Granato: A proposito di “invisibili”: i braccianti migranti del napoletano e del casertano si organizzano per rivendicare diritti,… - MEcosocialista : RT @Giul_Granato: A proposito di “invisibili”: i braccianti migranti del napoletano e del casertano si organizzano per rivendicare diritti,… - Luca660510 : RT @lvogruppo: 27 maggio, Mattarella in visita a Napoli. 44 auto di scorta, due ambulanze e due elicotteri. (Commento in lingua originale ??… - Aurora68934704 : RT @lvogruppo: 27 maggio, Mattarella in visita a Napoli. 44 auto di scorta, due ambulanze e due elicotteri. (Commento in lingua originale ??… - angeleri_mauro : RT @lvogruppo: 27 maggio, Mattarella in visita a Napoli. 44 auto di scorta, due ambulanze e due elicotteri. (Commento in lingua originale ??… -