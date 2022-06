Napoli, ancora disagi per i cittadini: chiude per 4 mesi una stazione della Linea 1 (Di martedì 7 giugno 2022) A partire dal 15 giugno e per la durata di circa 4 mesi la stazione Università sarà interessata da importanti lavori di sostituzione della pavimentazione dal piano banchina fino alle scale di acceso alla stazione di Piazza Borsa. Napoli, ancora disagi per i cittadini: chiude per 4 mesi una fermata della Linea 1 La circolazione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 7 giugno 2022) A partire dal 15 giugno e per la durata di circa 4laUniversità sarà interessata da importanti lavori di sostituzionepavimentazione dal piano banchina fino alle scale di acceso alladi Piazza Borsa.per iper 4una fermata1 La circolazione L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

