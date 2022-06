MotoGP | mercato piloti | Oliveira | “Potrei andare nel team Gresini nel 2023”

(Di martedì 7 giugno 2022) Mercoledì 8 giugno dovrebbe arrivare l’annuncio dell’accordo tra Jack Miller e la KTM ufficiale, con un contratto di due anni. Una trattativa che potrebbe creare un effetto domino sul, soprattutto per Miguel, candidato principale per sostituire Bastianini nel. Enea a sua volta potrebbe essere promosso nelDucati factory, al momento è in ballottaggio con Jorge Martin. Al termine dei test di Barcellona,ha commentato così la trattativa al microfono di Sky: “Il mio obiettivo èsu una moto competitiva, in questo momento la Desmosedici è una moto competitiva. Nelilavrà un posto libero dove...

Mercoledì 8 giugno dovrebbe arrivare l'annuncio dell'accordo tra Jack Miller e la KTM ufficiale , con un contratto di due anni. Una trattativa che potrebbe creare un effetto domino sulpiloti, soprattutto per Miguel Oliveira, candidato principale per sostituire Bastianini nel team Gresini . Enea a sua volta potrebbe essere promosso nel team Ducati factory, al momento è in ...Come aveva già confermato a Le Mans il manager di Bastianini, Carlo Pernat , Enea in ogni caso verrà seguito dai suoi tecnici Ducati di fiducia che lo accompagnano insin dal 2021, su tutti il ...Miguel Oliveira, candidato principale per sostituire Bastianini nel team Gresini. Enea a sua volta potrebbe essere promosso nel team Ducati factory, al momento è in ballottaggio con Jorge Martin.Giovedì scorso è arrivato l’annuncio ufficiale del rinnovo del contratto tra Fabio Quartararo e la Yamaha sino al termine del 2024. Il tema di un possibile addio del francese alla Casa di Iwata è stat ...