Mosca, come resistere alle bugie dei "picchiatori verbali": guida per non inchinarsi al Cremlino (Di martedì 7 giugno 2022) Riformismo e Libertà L'Italia è l'unico Paese europeo le cui tv offrono un grande spazio sia alla voce dei propagandisti russi che parlano da Mosca, sia a professori come Orsini che giustificano tutto quello che fa Putin e anche quello che minaccia di fare, cioè l'eventuale uso di armi atomiche (che per parte loro i russi minacciano per spaventare l'opinione pubblica europea, sapendo bene che c'è una deterrenza americana e inglese che consente loro solo di scherzare in chiave mediatica su questo argomento). Malgrado ciò si moltiplicano le polemiche da parte russa sull'atteggiamento unilaterale dei nostri media. L'altra sera Giletti, piagnucolando in diretta televisiva, ha così risposto alla Zakarova che lo stava frustrando con un robusto scudiscio: «Ma come, noi vi diamo sempre la parola nelle nostre televisioni e voi ci trattate ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Riformismo e Libertà L'Italia è l'unico Paese europeo le cui tv offrono un grande spazio sia alla voce dei propagandisti russi che parlano da, sia a professoriOrsini che giustificano tutto quello che fa Putin e anche quello che minaccia di fare, cioè l'eventuale uso di armi atomiche (che per parte loro i russi minacciano per spaventare l'opinione pubblica europea, sapendo bene che c'è una deterrenza americana e inglese che consente loro solo di scherzare in chiave mediatica su questo argomento). Malgrado ciò si moltiplicano le polemiche da parte russa sull'atteggiamento unilaterale dei nostri media. L'altra sera Giletti, piagnucolando in diretta televisiva, ha così risposto alla Zakarova che lo stava frustrando con un robusto scudiscio: «Ma, noi vi diamo sempre la parola nelle nostre televisioni e voi ci trattate ...

