Modica tra i 49 comuni riconosciuti Ente Plastic Free (Di martedì 7 giugno 2022) Modica – Il Comune di Modica è stato inserito nella valutazione di oltre 450 comuni per il riconoscimento di Ente “Plastic Free”. La cerimonia ufficiale si è tenuta sabato 4 giugno nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio a Firenze, con il patrocinio della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Comune di Firenze.La premiazione ha l’obiettivo di avvicinare le istituzioni alle tematiche ambientali, evidenziando il loro impegno per il Pianeta. I criteri di valutazione si sono basati su 5 pilastri fondamentali come la lotta contro gli abbandoni illeciti, la sensibilizzazione del territorio, la collaborazione con l’associazione, la gestione dei rifiuti urbani e le attività a favore dell’ambiEnte, organizzate durante l’anno. Tutti requisiti che hanno ... Leggi su quotidianodiragusa (Di martedì 7 giugno 2022)– Il Comune diè stato inserito nella valutazione di oltre 450per il riconoscimento di”. La cerimonia ufficiale si è tenuta sabato 4 giugno nel Salone dei 500 di Palazzo Vecchio a Firenze, con il patrocinio della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e del Comune di Firenze.La premiazione ha l’obiettivo di avvicinare le istituzioni alle tematiche ambientali, evidenziando il loro impegno per il Pianeta. I criteri di valutazione si sono basati su 5 pilastri fondamentali come la lotta contro gli abbandoni illeciti, la sensibilizzazione del territorio, la collaborazione con l’associazione, la gestione dei rifiuti urbani e le attività a favore dell’ambi, organizzate durante l’anno. Tutti requisiti che hanno ...

quotidianodirg : #Modica – Il #ComunediModica è stato inserito nella valutazione di oltre 450 Comuni per il riconoscimento di Ente “… - ragusaoggi : Modica tra i 49 comuni italiani riconosciuti come “Ente plastic-free” - radiortm : Modica tra i 49 comuni riconosciuti “Ente Plastic Free”. - - Robertoro80 : @NicoSchira Chiedo venia,finii alla Dea nel 2017(se non ricordo male)alla modica cifra di 7M senza aver mai giocato… - FabioSPIacono : @poliziadistato @_Carabinieri_ Tra la sera del 5 febbraio e le prime ore del 6 febbraio 2019 l'… -