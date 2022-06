Miccoli: «Quando sei al top ti senti invincibile, invece sei umano. 12 anni fa ho fatto un grosso errore…» (Di martedì 7 giugno 2022) «Dodici anni fa ho fatto un grosso errore. Uno di quegli errori che ti cambiano la vita. Avevo tutto. Ero il capitano del Palermo, facevo il lavoro che avevo sempre sognato di fare fin da bambino e la gente di Palermo mi faceva sentire a casa…» Inizia così la lettera che Fabrizio Miccoli ha pubblicato sul suo profilo Instagram. È di qualche settimana fa la notizia della sua scarcerazione: era detenuto a Rovigo per estorsione aggravata dal metodo mafioso, una vicenda di oltre dieci anni fa: venne condannato per aver commissionato a Mauro Lauricella, figlio del boss della Kalsa Antonino “u scintilluni” il compito di recuperare 12 mila euro da Andrea Graffagnini, che all’epoca era il titolare della discoteca “Paparazzi” di Isola delle Femmine. Ora gli è stato concesso l’affidamento in ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 7 giugno 2022) «Dodicifa hounerrore. Uno di quegli errori che ti cambiano la vita. Avevo tutto. Ero il capitano del Palermo, facevo il lavoro che avevo sempre sognato di fare fin da bambino e la gente di Palermo mi facevare a casa…» Inizia così la lettera che Fabrizioha pubblicato sul suo profilo Instagram. È di qualche settimana fa la notizia della sua scarcerazione: era detenuto a Rovigo per estorsione aggravata dal metodo mafioso, una vicenda di oltre diecifa: venne condannato per aver commissionato a Mauro Lauricella, figlio del boss della Kalsa Antonino “u scintilluni” il compito di recuperare 12 mila euro da Andrea Graffagnini, che all’epoca era il titolare della discoteca “Paparazzi” di Isola delle Femmine. Ora gli è stato concesso l’affidamento in ...

