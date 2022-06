Luca Salatino in lacrime per Soraia: cosa sta succedendo alla nuova coppia di Uomini e Donne (Di martedì 7 giugno 2022) Sono ormai passate un paio di settimane da quando sono trapelate le prime indiscrezioni sulla scelta a Uomini e Donne di Luca Salatino e per molta gente la loro storia era già pronta ad essere gettata nel bidone della spazzatura come pesce stantìo. La coppia, in realtà, gode di ottima salute. Va detto però che qualche giorno fa Luca Salatino è stato filmato in lacrime insieme alla fidanzata: sono stati proprio i due diretti interessati a spiegare cosa sarebbe successo. Luca Salatino in lacrime per Soraya Luca Salatino ha passato qualche giorno sul lago di Como, godendosi il ponte del 2 giugno tra traghetti e cene romantiche ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 7 giugno 2022) Sono ormai passate un paio di settimane da quando sono trapelate le prime indiscrezioni sulla scelta adie per molta gente la loro storia era già pronta ad essere gettata nel bidone della spazzatura come pesce stantìo. La, in realtà, gode di ottima salute. Va detto però che qualche giorno faè stato filmato ininsiemefidanzata: sono stati proprio i due diretti interessati a spiegaresarebbe successo.inper Sorayaha passato qualche giorno sul lago di Como, godendosi il ponte del 2 giugno tra traghetti e cene romantiche ...

