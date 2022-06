Lecce | condannato all’ergastolo l’assassino dell’arbitro di Serie C Daniele De Santis

Advertising

infoitinterno : Fidanzati uccisi a Lecce, De Marco condannato all'ergastolo: il verdetto e le motivazioni dei giudici - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Fidanzati uccisi a Lecce, Antonio De Marco condannato all'ergastolo. Il killer confessò: «Li ho ammazzati perché troppo… - bizcommunityit : Fidanzati uccisi a Lecce, De Marco condannato all'ergastolo - infoitinterno : Fidanzati uccisi a Lecce, Antonio De Marco condannato all'ergastolo. Il killer confessò: «Li ho ammazzati perc - ElenaActis : Fidanzati Daniele De Santis e Eleonora Manta uccisi a Lecce: De Marco condannato all'ergastolo -

... vicino alla stazione ferroviaria di. E proprio l'assassinoall'ergastolo ha preferito disertare, così come in tutte le altre occasioni, l'udienza di oggi, senza quindi mai comparire ...- La Procura per Antonio De Marco dispone il carcere a vita. Per quello che è stato ribattezzato il 'Massacro di via Montello' a, il conto presentato oggi dai giudici della Corte d'Assise - presieduta da Pietro Baffa - è quello più pesante in assoluto: la pena dell'ergastolo. Dopo la lettura del dispositivo di sentenza, i ...LECCE - I giudici della Corte d'Assise di Lecce hanno condannato all'ergastolo Antonio De Marco, il giovane studente reo confesso dell'omicidio dell'arbitro leccese Daniele De Santis e della sua ...La mamma di Eleonora Manta (uccisa insieme al fidanzato Daniele De Santis) dopo aver ascoltato la sentenza di condanna all’ergastolo per De ...