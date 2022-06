Lazio, Sarri vuole Zielinski: possibile uno scambio con Luis Alberto (Di martedì 7 giugno 2022) Maurizio Sarri spinge per l’arrivo di Zielinski alla Lazio: la chiave per la riuscita dell’affare potrebbe essere Luis Alberto Continua il lavoro di rinnovamento della Lazio sotto la guida di mister Sarri. L’ultima novità, come riportata dal Messaggero, è quella di un potenziale scambio tra Zelinski e Luis Alberto. L’allenatore dei biancocelesti spinge per l’arrivo del polacco alla capitale. Il Napoli lo valuta 25 milioni, troppi per la Lazio, che può inserire Luis Alberto come contropartita tecnica. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 giugno 2022) Mauriziospinge per l’arrivo dialla: la chiave per la riuscita dell’affare potrebbe essereContinua il lavoro di rinnovamento dellasotto la guida di mister. L’ultima novità, come riportata dal Messaggero, è quella di un potenzialetra Zelinski e. L’allenatore dei biancocelesti spinge per l’arrivo del polacco alla capitale. Il Napoli lo valuta 25 milioni, troppi per la, che può inserirecome contropartita tecnica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AlfredoPedulla : Centrocampo #Lazio: bloccato #MarcosAntonio, piace molto #Ilic, ma occhio a #Zielinski, un pupillo di #Sarri come… - AlfredoPedulla : Alle 19 #Sarri ha ??? il rinnovo con la #Lazio. Significa che in qualche modo avrà le garanzie anche di mercato - AlfredoPedulla : L’amore di #Mertens per #Napoli è immenso, eterno. Non potrà mai essere una questione di ??. Sul rinnovo vedremo svi… - HGmentin : RT @Troves_2: Ci son 5 sorelle In lotta in campionato Il Milan poi i cugini Il Napoli ed i juventini C'è anche la Lazio di Sarri Non manca… - TomGuai : @tuttonapoli Mertens ha scelto la Lazio già prima che Insigne scegliesse di andar via ,svegliatevi gente ,chiamato… -