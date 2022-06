Lazio e indice di liquidità: servono cessioni per essere in regola - Sport - Calcio - quotidiano.net (Di martedì 7 giugno 2022) Lotito dovrà risolvere i problemi legati all'indice di liquidità Roma, 7 giugno 2022 - Proprio come accaduto un anno fa, anche oggi la Lazio si trova alle prese con alcuni problemi legati all'indice ... Leggi su quotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Lotito dovrà risolvere i problemi legati all'diRoma, 7 giugno 2022 - Proprio come accaduto un anno fa, anche oggi lasi trova alle prese con alcuni problemi legati all'...

Advertising

sportface2016 : #Lazio, Corriere della Sera: 'Unico club non in regola con l'indice di liquidità, #Lotito attende l'esito del ricor… - sportface2016 : Indice di liquidità: scadenza a mezzanotte, solo la #Lazio non ha depositato la documentazione. Da quest'anno è obb… - capuanogio : ?? Secondo #Repubblica ci sono tre club che non rispettano il nuovo parametro dell'indice di liquidità obbligatorio… - itaGabrius : RT @fdr985___: Anche oggi giornatina per i laziali: #Binance accusata di riciclaggio di denaro sporco #lazio unica squadra non in regola… - 1900_since : #Calciomercato #Lazio: la situazione di #Escalante per l'indice di Liquidità. #Lotito vuole la cessione mentre il… -