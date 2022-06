Italia, esordio per Zerbin: Mancini gli concede i minuti finali (Di martedì 7 giugno 2022) Mancini regala l’esordio a Zerbin, attaccante del Frosinone in prestito dal Napoli, che gioca così la sua prima partita in Nazionale maggiore Al minuto 84? della sfida tra Italia e Ungheria, Mancini ha regalato la gioia dell’esordio in Nazionale maggiore a Alessio Zerbin. L’esterno offensivo nell’ultima stagione ha giocato nel Frosinone, ma è di proprietà del Napoli, con cui andrà in ritiro estivo per essere visionato da Spalletti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 giugno 2022)regala l’, attaccante del Frosinone in prestito dal Napoli, che gioca così la sua prima partita in Nazionale maggiore Al minuto 84? della sfida trae Ungheria,ha regalato la gioia dell’in Nazionale maggiore a Alessio. L’esterno offensivo nell’ultima stagione ha giocato nel Frosinone, ma è di proprietà del Napoli, con cui andrà in ritiro estivo per essere visionato da Spalletti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : .@Azzurri I Alla scoperta di Willy #Gnonto: esordio e assist per lui in #ItaliaGermania - UEFAcom_it : ???? Esordio con assist per Wilfried Gnonto con l'Italia #UNL - sscalcionapoli1 : Italia-Ungheria, Zerbin fa il suo esordio in Nazionale - tuttonapoli : Italia-Ungheria, Zerbin fa il suo esordio in Nazionale - sscalcionapoli1 : Debutto per Zanoli con l’Italia Under 21: “Felice per l’esordio e per la vittoria!” -

Italia Ungheria 2 - 1 Live: esordio per Zerbin ASCOLTA Allo stadio Manuzzi, il match valido per la Nations League tra Italia e Ungheria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Manuzzi di Cesena, Italia e Ungheria si affrontano nel match valido per la seconda giornata della Nations League 2022 - 23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Italia Ungheria MOVIOLA 1 - ... DIRETTA Nations League, Italia - Ungheria 2 - 1 | Autorete di Mancini LIVE Dopo il pareggio all'esordio contro la Germania, l'Italia di Roberto Mancini affronta l'Ungheria nella seconda giornata della Nations LeaguePer la seconda giornata del Gruppo 3 della Nations League A, si affrontano l'... Sky Sport Italia-Ungheria, Zerbin fa il suo esordio in Nazionale Alessio Zerbin, attaccante di proprietà del Napoli, fa il suo esordio in Nazionale maggiore. Il classe '99 è entrato all'86' del match di Nations League tra Italia e Ungheria, al posto di Raspadori de ... Italia-Ungheria Nations League: la formazione ufficiale di Mancini Non mi fido dei cosiddetti “giovani” che schiererà l’Italia: la qualità abbonda e per noi non saranno 90’ facili, ma sarà sicuramente un bel test. (SNAI Sportnews) Dopo aver pareggiato 1-1 nella gara ... ASCOLTA Allo stadio Manuzzi, il match valido per la Nations League trae Ungheria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Manuzzi di Cesena,e Ungheria si affrontano nel match valido per la seconda giornata della Nations League 2022 - 23. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiUngheria MOVIOLA 1 - ...Dopo il pareggio all'contro la Germania, l'di Roberto Mancini affronta l'Ungheria nella seconda giornata della Nations LeaguePer la seconda giornata del Gruppo 3 della Nations League A, si affrontano l'... Italia, Mancini e i giocatori più giovani lanciati in Nazionale. CLASSIFICA Alessio Zerbin, attaccante di proprietà del Napoli, fa il suo esordio in Nazionale maggiore. Il classe '99 è entrato all'86' del match di Nations League tra Italia e Ungheria, al posto di Raspadori de ...Non mi fido dei cosiddetti “giovani” che schiererà l’Italia: la qualità abbonda e per noi non saranno 90’ facili, ma sarà sicuramente un bel test. (SNAI Sportnews) Dopo aver pareggiato 1-1 nella gara ...