Advertising

zazoomblog : Incendio sul Gargano fiamme domate con canadair - #Incendio #Gargano #fiamme #domate - cronachemezzog : INCENDIO SUL GARGANO - cronachelucane : INCENDIO SUL GARGANO - Predisposta evacuazione di 80 persone - - MarzulloRoberto : RT @AnsaPuglia: Incendio sul Gargano, predisposta evacuazione di 80 persone. Non ancora attivata perché propagazione rogo rallenta #ANSA ht… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Incendio sul Gargano, rogo circoscritto ma predisposta l'evacuazione di 80 persone -

"Il vento e le temperature ci hanno aiutato: l'è rimasto sotto controllo per tutta la notte è da questa mattina è stato estinto grazie all'...ieri pomeriggio in località 'Baia delle Zagare'...Bobine cinematografiche e materiali vari sono andati distrutti in unche sta interessando da questa notte un capannone del Centro Servizi Cine Tv su via Tiburtina a Roma.posto sono intervenuti i vigili del fuoco, nessuna persona è rimasta coinvolta ma la ..."Il vento e le temperature ci hanno aiutato: l'incendio è rimasto sotto controllo per tutta la notte è da questa mattina è stato estinto grazie all'intervento dei canadair e degli uomini a terra". (AN ...(ANSA) - ROMA, 07 GIU - Bobine cinematografiche e materiali vari sono andati distrutti in un incendio che sta interessando da questa notte ...