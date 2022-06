Gorizia, tre violiniste russe escluse dal concorso Lipizer. Il sindaco: «Organizzo un concerto per loro» (Di martedì 7 giugno 2022) In città un nuovo caso Gergiev. L’organizzatore del premio ha chiesto a Lidia Kocharyan, Anastasia Pentina e Carolina Averina di condannare pubblicamente l’aggressione di Mosca. Le tre hanno nominato un avvocato. E la città si divide Leggi su corriere (Di martedì 7 giugno 2022) In città un nuovo caso Gergiev. L’organizzatore del premio ha chiesto a Lidia Kocharyan, Anastasia Pentina e Carolina Averina di condannare pubblicamente l’aggressione di Mosca. Le tre hanno nominato un avvocato. E la città si divide

