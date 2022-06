Furto di 60 tonnellate di inerti dal fiume Sabato | arrestate due persone VIDEO

(Di martedì 7 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minuti San Leucio del Sannio (Bn) – I militari della Stazione CC Forestale di Montesarchio, in data 03.06. 2022 traevano in arresto duenel Comune di San Leucio del Sannio un sessantaquattrenne ed un quarantenne del posto intenti ad estrarre, senza autorizzazione ingenti quantitativi difluviali dal letto del” in pieno Demanio idrico fluviale dello Stato sottoposto tra l’altro a vincolo paesaggistico. I due, con l’impiego di una macchina escavatrice ed un autocarro di grosse dimensioni, effettuavano furtivamente il prelievo ed il trasporto del materiale presso un sito industriale operante nel settore della frantumazione di. I soggetti operavano attraverso la movimentazione di notevole quantità di materiale inerenti, certi di non essere scoperti ...

