Brutta notizia per la Juve | Koulibaly non farà come Higuain Una grana preoccupa Spalletti

Koulibaly non farà come Higuain. Il senegalese non farà mai uno sgarbo alla sua gente. A breve summit con De laurentiis. I tifosi della Juve sognano Koulibaly, ma la realtà potrebbe essere ben diversa. Chi spera in un tradimento stile Higuain resterà fortemente deluso. Il giornalista Salvatore Caizza su calciomercato.com, racconta alcuni retroscena sui rinnovi di Mertens e di Koulibaly. "La Juve pensa a Koulibaly al fianco di De Ligt per una Signora da scudetto. I bianconeri sperano che Kalidou possa tradire il Napoli così come fece Gonzalo Higuaìn. Ma conoscendo il senegalese non farebbe mai uno sgarbo alla sua gente. Se proprio deve lasciare il Golfo, meglio andarsene all'estero e ...

