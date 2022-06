Belve | Anna Tatangelo distrutta Confida il profondo dolore per il figlio | sofferenza senza fine -VIDEO

(Di martedì 7 giugno 2022) Beleve, la bellissima artista del frusinate racconta il dramma che ha sconvolto la sua. Unè un legame di sangue forte come la verità Proprio da poche ore… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

StePic62 : @gbponz @ALESSIO_ARGIOLA @abertolucci6 @recifar @OGiannino @carloalberto @vitalbaa @LorenaLuVi @RobertaPaliotti… - StePic62 : RT @ALESSIO_ARGIOLA: @gbponz @StePic62 @abertolucci6 @recifar @OGiannino @carloalberto @vitalbaa @LorenaLuVi @RobertaPaliotti @ardigiorgio… - StePic62 : RT @gbponz: @StePic62 @ALESSIO_ARGIOLA @abertolucci6 @recifar @OGiannino @carloalberto @vitalbaa @LorenaLuVi @RobertaPaliotti @ardigiorgio… - ALESSIO_ARGIOLA : @gbponz @StePic62 @abertolucci6 @recifar @OGiannino @carloalberto @vitalbaa @LorenaLuVi @RobertaPaliotti… - gbponz : @StePic62 @ALESSIO_ARGIOLA @abertolucci6 @recifar @OGiannino @carloalberto @vitalbaa @LorenaLuVi @RobertaPaliotti… -

Agenzia ANSA

Tra i tanti nomi, in scena ci sarMazzamauro (15 giungo) con Com' ancora umano lei caro ... giornalista e conduttrice della trasmissione di Rai2. Il 25 giugno verr a trovare il pubblico ...Seguirà la presentazione del libro 'Il Bimbo e le' del chirurgo urologo pediatra Roberto De ...del concorso fotografico 'Ho visto la Puglia cosi...' con l'assessora regionale all'Ambiente... Tra Dad e guerra, quale futuro per l'infanzia del 2022