Barù | “Svergognato pubblicamente!” | subisce la meritata vendetta | ora non può più nascondersi

Leggi su direttanews

(Di martedì 7 giugno 2022)Gaetani paparazzato e poinelle ultime ore. Che cosa sta succedendo al rampollo ex gieffino?Gaetani (Mediasetplay screenshot)Gaetani nipote di Costantino della Gherardesca è al centro del gossip da più di una settimana, ma nelle ultime ore qualcuno lo hapubblicamente. Scopriamo insieme che cosa è successo all’ex gieffino di Canale 5. Durante il reality del Grande Fratello Vipsi era avvicinato a Jessica Selassié tanto da creare moltissimo rumore dentro e fuori la casa. Si sono creati dei veri e propri fan club a favore di una coppia che in realtà non si è mai formata, infatti nelle interviste successive al realityha sempre confermato di nutrire per Jessica esclusivamente affetto come amica. Dopo alcune recenti ...