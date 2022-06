Alex Belli coinvolge Basciano nelle critiche a Barù | “Non puoi farlo”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 7 giugno 2022)scatenato. Ieri, dopo la diffusione da parte di Jessica Selassié, della notizia sul fidanzamento diGaetani, il Man non ha resistito a fare polemica. Infatti fin dal mattino ha provocato il nipote di Costantino Della Gherardesca, per poire, suo malgrado, anche Alessandrosi sfoga sui social: “La verità chiede sempre il conto” Dopo aver saputo della nuova fiamma del cuoco toscano, il Man del Grande Fratello Vip 6 ha esultato sui social perché finalmente la verità è uscita fuori, secondo il suo pensiero. L’attore ha ricondiviso su Twitter un video che ritrae il momento in cui lui ha affrontatodurante il reality di Canale 5 e gli aveva detto: “Quella povera donna di Jessica l’hai presa in giro sin ...