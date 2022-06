Una guerra che ci impone di ridiscutere tutto (Di lunedì 6 giugno 2022) È sbagliato continuare a interpretare con formule preconfezionate un mondo in continuo cambiamento e molto diverso dal passato. L’egoismo ideologico non serve a capire e risolvere i nuovi conflitti. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 6 giugno 2022) È sbagliato continuare a interpretare con formule preconfezionate un mondo in continuo cambiamento e molto diverso dal passato. L’egoismo ideologico non serve a capire e risolvere i nuovi conflitti. Leggi

Advertising

stanzaselvaggia : L’inviato di guerra Massimo Giletti, in diretta lontano 1000 km dalla prima trincea, ha un calo di zuccheri come una sposina all’altare. - Agenzia_Ansa : 'La scellerata guerra sta provocando una conseguenza inevitabile sulla capacità di rispettare l'agenda degli impegn… - EnricoLetta : Per evitare malintesi: in un discorso ho sintetizzato eccessivamente la frase del leader bosniaco Izetbegovic “una… - NProcaccini : Oltre 1500 immigrati africani hanno scatenato una vera e propria guerra sulla riva del Garda. Turisti terrorizzati… - allo757 : RT @AHSiracusa: Momento storico per la tv italiana. Oggi alle 21.15 il canale 'La7' si dichiara ufficialmente complice dei criminali di gue… -