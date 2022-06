Advertising

iconanews : Ucraina:Calderoli,decisione saggia Salvini non andare a Mosca - rpozzati : @giammarcosicuro @rulajebreal Seguo Rula da quando litigò con Calderoli in tv. Era giovane, intelligente, coraggios… - Luxgraph : Silenzio sui referendum, Calderoli e i radicali in sciopero della fame #corriere #news #2022 #italy #world #cnn… -

ilmattino.it

"Credo che Salvini abbia preso la decisione più saggia decidendo di non andare in Russia". Lo ha detto il vicepresidente del Senato della Lega Robertoa margine di un incontro per il referendum a Napoli. "Posso ammirare - ha detto - la sua voglia di lottare per la pace, però penso che sia stata una decisione equilibrata quella di rimanere ...Una battaglia per la quale Roberto, eminenza grigia della Lega, ha scelto di combattere ... La crisinon spiega la scarsa attenzione dedicata ai quesiti "Prima c'era il Covid, ora c'è ... Ucraina: Calderoli, «Salvini, saggia decisione non andare a Mosca» Lo ha detto il vicepresidente del Senato della Lega Roberto Calderoli a margine di un incontro per il referendum a Napoli. «Posso ammirare - ha detto - la sua voglia di lottare per la pace, però penso ..."Credo che Salvini abbia preso la decisione più saggia decidendo di non andare in Russia". Lo ha detto il vicepresidente del Senato della Lega Roberto Calderoli a margine di un incontro per il referen ...