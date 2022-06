Ucraina-Russia, Lavrov: «Armi a lunga gittata? Reagiremo avanzando di più» (Di lunedì 6 giugno 2022) Tre Stati chiudono lo spazio aereo, salta la visita in Serbia del ministro degli Esteri. Che attacca: «Grave atto di protervia». Gli Usa: «Il dialogo resti aperto» Leggi su corriere (Di lunedì 6 giugno 2022) Tre Stati chiudono lo spazio aereo, salta la visita in Serbia del ministro degli Esteri. Che attacca: «Grave atto di protervia». Gli Usa: «Il dialogo resti aperto»

Advertising

GuidoDeMartini : ?? LA SCHEDATURA DI CHI DISSENTE SULLA GESTIONE DELLA CRISI RUSSIA-UCRAINA ?? è una vergogna da NON sottovalutare. “Q… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Dare altre armi a Kiev da parte dell'Occidente ha l'unico obiettivo di 'estendere il conflitto più possib… - reportrai3 : ??Con l'esplosione della guerra tra Russia e Ucraina, gli allevatori spaventati di restare senza il grano ucraino ha… - Alina198068 : RT @OrtigiaP: L'Ucraina non può pretendere che combattiamo la sua guerra. Abbiamo lasciato sola la Somalia.Non abbiamo inviato armi per non… - BagsLab : RT @Th3P3ck: ??NOTIZIA BOMBA ?????? LA RUSSIA PUBBLICA LE PROVE DEFINITIVE RIGUARDANTI I BIOLABORATORI ED ESPERIMENTI IN STILE NAZISTA FATTI… -