Ucraina, Di Maio: “Continuiamo a lavorare per escalation diplomatica” (Di lunedì 6 giugno 2022) “Noi continueremo a lavorare per la pace, continueremo a lavorare per un’escalation diplomatica, ma per volere la pace bisogna essere in due: l’Ucraina ha fatto importanti aperture negli ultimi mesi, ma la Russia continua a intensificare i bombardamenti sul Donbass”. È quanto ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a margine di un convegno parlando della guerra in Ucraina. Guerra in Ucraina, Di Maio: “Gli effetti del conflitto continueranno a interesseranno l’Europa e anche l’Italia” “Fino ad ora – ha spiegato ancora Di Maio – tutti gli aiuti che abbiamo dato all’Ucraina, anche sul piano militare, si sono basati su una risoluzione del Parlamento, ma soprattutto sul principio di legittima ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 6 giugno 2022) “Noi continueremo aper la pace, continueremo aper un’, ma per volere la pace bisogna essere in due: l’ha fatto importanti aperture negli ultimi mesi, ma la Russia continua a intensificare i bombardamenti sul Donbass”. È quanto ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, a margine di un convegno parlando della guerra in. Guerra in, Di: “Gli effetti del conflitto continueranno a interesseranno l’Europa e anche l’Italia” “Fino ad ora – ha spiegato ancora Di– tutti gli aiuti che abbiamo dato all’, anche sul piano militare, si sono basati su una risoluzione del Parlamento, ma soprattutto sul principio di legittima ...

