Speaker Cenzou | Time2Rap ristampa “Malastrada” in vinile e musicassetta

Pubblicato per la prima volta da BMG nel 1999 in formato CD, "Malastrada" è il secondo album di studio del rapper e produttore napoletano Vincenzo Artigiano meglio conosciuto come Speaker Cenzou. Quindici tracce con le produzioni dello stesso Cenzou, 2 Phast, Papa J e Marco Messina dei 99 Posse, "Malastrada" arriva dopo il successo di critica e vendite del precedente "Bambino cattivo" del 1996, che lo ha consacrato come figura di riferimento dell'Hip-Hop italiano. Se già nel 1993 aveva partecipato al primo grande successo dei 99 Posse "Curre curre guaglió", nel 1996 è stato chiamato per collaborare allo storico album "Neffa & i Messaggeri della Dopa". "Malastrada" è un album ricco di ospiti che si intrecciano con le rime di Cenzou da Meg, che all'epoca era ...

