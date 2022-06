Sorelle a loro insaputa, s'incontrano dopo 70 anni - Cronaca - quotidiano.net (Di lunedì 6 giugno 2022) PIACENZA Per oltre settant'anni hanno ignorato l'esistenza l'una dell'altra. Adesso due Sorelle, Gin, che abita nel regno unito ed Eugenia di Calendasco (Piacenza), grazie ad anni di ricerche e all'... Leggi su quotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) PIACENZA Per oltre settant'hanno ignorato l'esistenza l'una dell'altra. Adesso due, Gin, che abita nel regno unito ed Eugenia di Calendasco (Piacenza), grazie addi ricerche e all'...

Advertising

infoitinterno : Sorelle a loro insaputa, dopo settant’anni si possono abbracciare - daniele19921 : RT @lula_aseu: @marcopiaiasj Per Papa Francesco e tutti I consacrati Per noi tutti qui e le nostre intenzioni Per le sorelle ,amici e la… - evbdwantstobeus : le sorelle sono andate contro manila nazzaro e il suo potere karmico ha semplicemente distrutto le loro storie d'am… - lula_aseu : @marcopiaiasj Per Papa Francesco e tutti I consacrati Per noi tutti qui e le nostre intenzioni Per le sorelle ,am… - piperita_s : RT @LauraClaraCianc: @AxiaFel Ma su quel treno uomini, uomini italiani dico, proprio non ce n' erano? Uomini adulti e vigorosi capaci di di… -