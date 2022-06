Silvia Salis | «Le femmine non sono bamboline di ceramica | devono sentirsi forti come i maschi»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 6 giugno 2022) Il Giornale intervista l’ex martellista italiana. Ha vinto dieci titoli italiani tra invernali (6) ed assoluti (4). Nel 2016 è stata eletta nel Consiglio Federale della Fidal, nel 2017 in quello del Coni, il Comitato olimpico italiano, di cui è vicepresidente dal 2021. Ha appena pubblicato un libro dal titolo «La bambina più forte del mondo», con il quale vuole andare oltre i pregiudizi e i luoghi comuni. Racconta di una bambina mingherlina, Stella, che sogna di diventare una martellista ma il suo allenatore le si oppone. «Qualcosa sta avvenendo ma resta un mondo moltole. Questa mia storia credo possa aiutare ragazzi e ragazze con inclinazioni un po’ “speciali”». Racconta che il libro è autobiografico all’80%. «Mi serviva per far capire che, se hai un sogno, vivi anche con una certa indipendenza e trovi gli spazi ...