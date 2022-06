Silvia Persico e Chiara Consonni regalano un doppio successo alla Valcar-Travel & Service (Di lunedì 6 giugno 2022) Giornata da incorniciare per la Valcar-Travel & Service. La formazione di Bottanuco ha infatti aperto il mese di giugno nel migliore dei modi festeggiando i successi di Silvia Persico e Chiara Consonni. La 25enne di Cene ha confermato il proprio stato di grazia aggiudicandosi la prima edizione del Trofeo Città di Meldola e conquistando così il secondo successo stagionale al termine di uno sprint a quattro. Persico si è mostrata particolarmente pimpante sin dalle prime fasi della competizione emiliana attaccando in compagnia delle colleghe Olivia Baril e Eleonora Gasparrini prima di venir prontamente riprese dal gruppo. La giovane seriana è rimasta comunque nell’avanguardia del plotone transitando per prima al gran ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 6 giugno 2022) Giornata da incorniciare per la. La formazione di Bottanuco ha infatti aperto il mese di giugno nel migliore dei modi festeggiando i successi di. La 25enne di Cene ha confermato il proprio stato di grazia aggiudicandosi la prima edizione del Trofeo Città di Meldola e conquistando così il secondostagionale al termine di uno sprint a quattro.si è mostrata particolarmente pimpante sin dalle prime fasi della competizione emiliana attaccando in compagnia delle colleghe Olivia Baril e Eleonora Gasparrini prima di venir prontamente riprese dal gruppo. La giovane seriana è rimasta comunque nell’avanguardia del plotone transitando per prima al gran ...

Advertising

ilariasanguinet : RT @IlPedaleRosa: Valcar Travel & Service, domenica esaltante per il team di patron Valentino Villa: - IlPedaleRosa : Valcar Travel & Service, domenica esaltante per il team di patron Valentino Villa: - IlPedaleRosa : 'Trofeo Città di Meldola' a Meldola, primo posto per l'azzurra Silvia Persico: - RuoteAmatoriali : Memorial Monica Bandini, Silvia Persico una marcia in più a Meldola - bikenewsPhoto : SILVIA PERSICO conquista il «Memorial Monica Bandini - Un giorno per Monica @bikenewsPhoto #ciclismofemminile… -