Advertising

sportli26181512 : Romagnoli-Lazio è ancora in stand-by: La mancata uscita di Francesco Acerbi sta dalla Lazio sta bloccando l'affare… - LALAZIOMIA : Romagnoli-Lazio è ancora in stand-by - calciomercatopp : Romagnoli-Lazio è ancora in stand-by - infoitsport : Mercato Lazio, Romagnoli a un passo: si lavora sull’ingaggio - CalcioPillole : Mercato #Lazio, #Romagnoli a un passo: si lavora sull'ingaggio -

AlessioIl difensore ha deciso di lasciare il Milan e sembra destinato a legarsi alla, un affare facilitato dalla fede biancoceleste del giocatore. A rallentare la trattativa però c'è ..., fase di stallo: colpa di un ex rosssonero Come ormai è noto, c'è lain pole per accoglieredopo la fine del contratto con il Milan. Il classe '95 è molto tentato ...Su Romagnoli vi è anche l’interesse del Valencia ma al momento il suo trasferimento in Liga sembra essere lontano. La Lazio resta in netto vantaggio per l’ingaggio del classe 1995. Stando a ciò che ...Si apre una settimana importante per la Lazio. Serve un portiere ( Strakosha non ha rinnovato), un centrale che sostituisca Luiz Felipe più un ...