Report: stasera su Rai3 l'indagine su Beppe Grillo e sul teatro Eliseo (Di lunedì 6 giugno 2022) stasera su Rai3 alle 21:20 nuovo appuntamento con Report che si occuperà delle indagini su Beppe Grillo e sul teatro Eliseo. stasera su Rai3 alle 21:20 torna Report e torna l'appuntamento con le grandi inchieste del programma condotto da Sigfrido Ranucci, disponibile in contemporanea anche in streaming su Raiplay (www.raiplay.it/dirette/Rai3). La puntata si aprirà con l'inchiesta 'Stelle Cadenti' di Danilo Procaccianti e la collaborazione di Norma Ferrara: Beppe Grillo, il garante del Movimento 5 Stelle è indagato, insieme all'armatore Vincenzo Onorato, dalla Procura di Milano per traffico di influenze illecite. Il reato, commesso da chi si fa promettere o dare denaro ...

