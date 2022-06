Reddito cittadinanza, Renzi ancora all’attacco (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – “Vivere con 700 euro al mese, dopo aver lavorato una vita, sono una vergogna. Se pensiamo poi che c’è chi, grazie al Reddito di cittadinanza, prende 5-600 euro al mese senza fare niente. Per questo noi diciamo basta sussidi, le pensioni e gli stipendi devono aumentare, anche se a dirlo sembra una cosa banale”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, intervenuto a Isoradio. “Oggi chi vuole tentare di fare un lavoro sulla base di quello che ha studiato, le occasioni le trova. Il problema è che è pagato troppo poco. Un ragazzo che è laureato in ingegneria, al primo stipendio prende molto meno dei suoi colleghi che vivono in altri Paesi europei, Questo è il punto. Basta sussidi, perché sono soldi che vengono sottratti ai pensionati e ai giovani laureati”, ha concluso Renzi. L'articolo ... Leggi su italiasera (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – “Vivere con 700 euro al mese, dopo aver lavorato una vita, sono una vergogna. Se pensiamo poi che c’è chi, grazie aldi, prende 5-600 euro al mese senza fare niente. Per questo noi diciamo basta sussidi, le pensioni e gli stipendi devono aumentare, anche se a dirlo sembra una cosa banale”. Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo, intervenuto a Isoradio. “Oggi chi vuole tentare di fare un lavoro sulla base di quello che ha studiato, le occasioni le trova. Il problema è che è pagato troppo poco. Un ragazzo che è laureato in ingegneria, al primo stipendio prende molto meno dei suoi colleghi che vivono in altri Paesi europei, Questo è il punto. Basta sussidi, perché sono soldi che vengono sottratti ai pensionati e ai giovani laureati”, ha concluso. L'articolo ...

Advertising

ricpuglisi : Tassiamo tutti i redditi al 100% e poi diamo a tutti un reddito di cittadinanza pari al reddito medio. - fattoquotidiano : Ci risiamo. Ogni anno raccontiamo le stesse storie, soprattutto a ridosso della stagione estiva quando servono lavo… - Mov5Stelle : Il reddito di cittadinanza è una misura di dignità, che esiste in tutti gli Stati europei e che ha permesso durante… - we_ci65 : RT @DeerEwan: Come si fa a votare per partiti contrari al reddito di cittadinanza e al salario minimo? Siete tutti ereditieri o siete sem… - piero_parenti : @GiovaQuez Senza selfie e cellulari godrebbe unicamente del reddito di cittadinanza -