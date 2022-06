Raggiunta l'intesa sul grano dell'Ucraina. Ma tra Roma e Mosca è gelo (Di lunedì 6 giugno 2022) Prime prove di intesa nel conflitto tra Russia e Ucraina. È stato raggiunto un accordo su uno schema preliminare per l'uscita delle navi ucraine che trasportano grano, da Odessa. La notizia è stata data dal quotidiano russo Izvestia. Lo schema sarà il seguente: i militari turchi saranno impegnati nello sminamento della zona costiera nell'area di Odessa. Le navi lasceranno il porto sotto la scorta di navi turche verso le acque neutrali del Mar Nero, alle coordinate stabilite. Oltre il Bosforo saranno scortate da navi da guerra russe per garantire il loro passaggio sicuro ed evitare provocazioni. Ankara e Mosca sarebbero d'accordo mentre Kiev avrebbe ancora qualche riserva. Secondo la fonte che ha parlato a Izvestia, resta da dettagliare la rotta esatta delle navi e la ... Leggi su iltempo (Di lunedì 6 giugno 2022) Prime prove dinel conflitto tra Russia e. È stato raggiunto un accordo su uno schema preliminare per l'uscitae navi ucraine che trasportano, da Odessa. La notizia è stata data dal quotidiano russo Izvestia. Lo schema sarà il seguente: i militari turchi saranno impegnati nello sminamentoa zona costiera nell'area di Odessa. Le navi lasceranno il porto sotto la scorta di navi turche verso le acque neutrali del Mar Nero, alle coordinate stabilite. Oltre il Bosforo saranno scortate da navi da guerra russe per garantire il loro passaggio sicuro ed evitare provocazioni. Ankara esarebbero d'accordo mentre Kiev avrebbe ancora qualche riserva. Secondo la fonte che ha parlato a Izvestia, resta da dettagliare la rotta esattae navi e la ...

