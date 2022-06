Notte di schianti | è strage di giovani | sei morti in 4 incidenti Le vittime avevano tra i 17 e i 22 anni

Advertising

infoitinterno : Notte di schianti, sei morti in 4 incidenti: vittime tra i 17 e i 22 anni -

La Gazzetta di Modena

Nellatra sabato e domenica, intorno alle 2, una Renault Captur è finita in un fossato nei pressi di Castrovillari, in Calabria. A morire il 20enne Cristian Satriani, mentre sono rimasti feriti ...E' morto nella- all'ospedale "San Carlo" di Potenza, dove era stato ricoverato in gravi condizioni - Michele Rotunno, l'86enne coinvolto con la sua Punto nell'incidente di ieri sulla Basentana, nel quale ha ... Guiglia. Schianto nella notte: tre giovani feriti Grave incidente nella notte tra sabato e domenica sulla strada Piscinara destra in direzione di Chiesuola, in provincia di Latina. Una persona di sessantuno anni, Roberto Moretto, è morta dopo aver ...Il sinistro nel cuore della notte al chilometro 9 in direzione Milano. I feriti trasportati in codice giallo al pronto soccorso ...