“Non vuole più essere usata” | scoperta dolorosa per Jessica Selassiè | la sua decisione scatena accuse gravissime

Amara e dolorosa scoperta per l'ex gieffina Jessica Selassié in queste ultime ore: le sue parole scatenano delle accuse gravissime Lo sfogo di Jessica Selassié (screenshot GF Vip)Risveglio amaro per i fan di Jessica Selassié che nella notte si è lasciata andare ad uno sfogo tramite il suo profilo Instagram. La vincitrice dell'ultima edizione del Grande Fratello Vip ha deciso in poche parole di smettere di sperare in una storia d'amore con Barù. La principessina ha sempre sottolineato di provare attrazione per il suo ex compagno di avventura che non ha però mai ammesso di ricambiare il sentimento. A diversi mesi di distanza dalla fine del reality, Barù sembrerebbe aver trovato un nuovo amore. Dal canto suo Jessica sembrerebbe ...

