Nigeria, Acs: "Bambini tra le vittime dell'attacco in chiesa, nessun sacerdote rapito" (Di lunedì 6 giugno 2022) (Adnkronos) – Oltre 50 persone, tra cui anche Bambini, sono morti nell'attacco sferrato contro la chiesa cattolica di San Francesco Saverio a Owo, Stato di Ondo, nel sud-ovest della Nigeria, durante le celebrazioni della solennità di Pentecoste di ieri 5 giugno. A riferirlo è Aiuto alla chiesa che Soffre (Acs), che si dice "profondamente sconvolta" dal massacro, e si unisce in preghiera per le vittime, i feriti, le loro famiglie e l'intera comunità cattolica di Ondo. "È la domenica di Pentecoste, il momento in cui ogni cattolico dovrebbe essere in chiesa per commemorare la solennità. È così triste dire che, mentre si svolgeva la Santa Messa, uomini di origine sconosciuta, armati di pistole, hanno attaccato la chiesa cattolica di San Francesco Saverio – ha affermato ...

