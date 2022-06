Advertising

sportli26181512 : Matic ripreso sul treno: la gaffe dell'uomo che non sapeva chi fosse: Incredibile scena che ha coinvolto il centroc… -

Corriere dello Sport

L'uomo hasoprattuttoe Pogba , ignaro però di chi fossero. A tal punto che quando i due giocatori sono andati verso di lui per scusarsi e chiedergli se volessero una foto, l'...... Bruno Fernandes è tornato negativo e ha giàad allenarsi in campo. L'ex Udinese potrebbe ... Sulla mediana, infine, dovrebbe toccare a Fred assieme a uno trae McTominay. MANCHESTER ... Matic ripreso sul treno: la gaffe dell'uomo che non sapeva chi fosse ROMA - Un simpatico aneddoto ha coinvolto nel 2019 Nemanja Matic, presto nuovo giocatore della Roma. Il Manchester United di Matic e Pogba era in treno per una trasferta di Premier. La carica del grup ...Uno nome che Tuttomercatoweb.com aveva anticipato nelle scorse settimane , un giocatore chiesto direttamente da José Mourinho e che adesso sarebbe davvero vicino alla formazione giallorossa. Nemanja M ...