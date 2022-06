Massimo Giletti, malore in diretta da Mosca: cosa è successo e come sta (Di lunedì 6 giugno 2022) Oltre alle polemiche, il malore: la spedizione moscovita di Massimo Gletti per la sua trasmissione Non è L’Arena non è stata certo serena. Tante le critiche espresse già prima della partenza, esacerbate durante la trasmisisone dall’intervista alla portavoce del ministro degli Esteri russo Marija Zacharova. Poi il mancamento durante la diretta. Il malore Giletti ha avuto un mancamento mentre era in diretta dalla Piazza Rossa di Mosca nel corso della puntata di Non è l’Arena. A spiegarlo, dopo una improvvisa interruzione della trasmissione, è stata Myrta Merlino che è in studio a Roma e ha continuato a condurre il programma per alcuni minuti. Poi Giletti è riapparso, non più in piedi all’esterno, ma seduto all’interno. “Ho avuto forse un calo di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 6 giugno 2022) Oltre alle polemiche, il: la spedizione moscovita diGletti per la sua trasmissione Non è L’Arena non è stata certo serena. Tante le critiche espresse già prima della partenza, esacerbate durante la trasmisisone dall’intervista alla portavoce del ministro degli Esteri russo Marija Zacharova. Poi il mancamento durante la. Ilha avuto un mancamento mentre era indalla Piazza Rossa dinel corso della puntata di Non è l’Arena. A spiegarlo, dopo una improvvisa interruzione della trasmissione, è stata Myrta Merlino che è in studio a Roma e ha continuato a condurre il programma per alcuni minuti. Poiè riapparso, non più in piedi all’esterno, ma seduto all’interno. “Ho avuto forse un calo di ...

stanzaselvaggia : L’inviato di guerra Massimo Giletti, in diretta lontano 1000 km dalla prima trincea, ha un calo di zuccheri come una sposina all’altare. - matteosalvinimi : Un affettuoso abbraccio a Massimo #Giletti, giornalista e uomo libero. - Agenzia_Ansa : Massimo #Giletti ha un mancamento in diretta da Mosca, poi si riprende. Polemica a #Nonelarena, Sallusti abbandona… - 361_magazine : Impazza la polemica dopo la puntata di #Nonèlarena di #Giletti. La rabbia di #Sallusti e l'intervento della #Merlino - b_1n0 : RT @Lantidiplomatic: Giletti-Zajarova: un confronto dall'esito scontato. Massimo Mazzucco mette a nudo tutte le sberle subite dal condutto… -