Maggioranza ancora divisa sull'invio di armi all'Ucraina (Di lunedì 6 giugno 2022) AGI - La posizione dell'Italia sulla crisi Ucraina continua ad agitare le forse di Maggioranza: Lega e Pd si confermano distanti soprattutto sulle modalità del sostegno al governo di Kiev, in particolare sull'invio di armi. E lo stesso M5S continua a restare in bilico tra la posizione 'governista' del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio e quella più critica del presidente pentastellato, Giuseppe Conte. Intanto, il presidente del Copasir, Adolfo Urso, denuncia la 'cyber war' messa in atto da Mosca e definisce l'attacco delle autocrazie all'Occidente, "sistematico e permanente". "Spero non ci sia bisogno di votare nessun nuovo invio di armi" all'Ucraina - ripete Matteo Salvini - "spero che l'unica arma che si voglia ... Leggi su agi (Di lunedì 6 giugno 2022) AGI - La posizione dell'Italiaa crisicontinua ad agitare le forse di: Lega e Pd si confermano distanti soprattuttoe modalità del sostegno al governo di Kiev, in particolaredi. E lo stesso M5S continua a restare in bilico tra la posizione 'governista' del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio e quella più critica del presidente pentastellato, Giuseppe Conte. Intanto, il presidente del Copasir, Adolfo Urso, denuncia la 'cyber war' messa in atto da Mosca e definisce l'attacco delle autocrazie all'Occidente, "sistematico e permanente". "Spero non ci sia bisogno di votare nessun nuovodi" all'- ripete Matteo Salvini - "spero che l'unica arma che si voglia ...

