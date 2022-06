L'Europa decide sul salario minimo: cosa cambia per l'Italia e quanto si guadagnerà in più (Di lunedì 6 giugno 2022) A Strasburgo si decide il futuro del salario minimo e l'Italia è tra i diretti interessati. Oggi i... Leggi su europa.today (Di lunedì 6 giugno 2022) A Strasburgo siil futuro dele l'è tra i diretti interessati. Oggi i...

Advertising

bartolini_n : @CarloCalenda @Piu_Europa @ItaliaViva Quindi non è il regolamento del senato a permettergli o meno di avere attivit… - Lunababaccetto : RT @ADerespinis: Ma vi rendete conto da chi siamo 'guidati'?a Roma un branco di ladri e parassiti in Europa un carrozzone che non decide ni… - gio_figo : RT @NunziaNunzia5: @LaStampa La votazione non decide nulla.... Ma poi tanto sono usciti dall'Europa sono già tutti morti di fame ... Giusto? - tiber_h : RT @NunziaNunzia5: @LaStampa La votazione non decide nulla.... Ma poi tanto sono usciti dall'Europa sono già tutti morti di fame ... Giusto? - NunziaNunzia5 : @LaStampa La votazione non decide nulla.... Ma poi tanto sono usciti dall'Europa sono già tutti morti di fame ... Giusto? -