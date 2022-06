Lazio | Lazzari | confermata la pubalgia acuta dallo staff biancazzurro

(Di lunedì 6 giugno 2022)lasinistra a Manuel. Dopo essersi sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali, lomedico della società ha confermato ciò che lomedico della Nazionale. Il dolore ha iniziato ad avvertirlo durante gli ultimi allenamenti effettuati dall’atleta presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano con la Nazionale. Il calciatore ha iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico e strumentale nei prossimi giorni per quantizzare i tempi di recupero. SportFace.

