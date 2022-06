‘L’artista dell’anima’, così Alessandro Masi segue Giotto col taccuino del cronista (Di lunedì 6 giugno 2022) Nella attuale crisi di soggetti cinematografici ispirati alla bellezza, il nuovo libro di Alessandro Masi potrebbe configurarsi quale eccellente sceneggiatura per pellicole in grado di arrivare alle fasce meno abituate ai fatti culturali. L’autore segue, con il taccuino del cronista e con lo sguardo del regista, ogni azione dell’artista con una visione di ampio respiro, di quelle che ricordano le ampie vallate nelle quali il pensiero si espande e si conserva per tradurlo in azioni. L’impianto narrativo è di evidente pregio e ricorda tutte le sfumature di un mirabile ingegno che d’improvviso e d’incanto si prende il primo piano dell’inquadratura del suo passaggio terreno in una nuova “prospettiva” artistica e letteraria al tempo stesso. Coraggioso e rivoluzionario, ebbe l’ardire di scegliersi la propria ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 6 giugno 2022) Nella attuale crisi di soggetti cinematografici ispirati alla bellezza, il nuovo libro dipotrebbe configurarsi quale eccellente sceneggiatura per pellicole in grado di arrivare alle fasce meno abituate ai fatti culturali. L’autore, con ildele con lo sguardo del regista, ogni azione dell’artista con una visione di ampio respiro, di quelle che ricordano le ampie vallate nelle quali il pensiero si espande e si conserva per tradurlo in azioni. L’impianto narrativo è di evidente pregio e ricorda tutte le sfumature di un mirabile ingegno che d’improvviso e d’incanto si prende il primo piano dell’inquadratura del suo passaggio terreno in una nuova “prospettiva” artistica e letteraria al tempo stesso. Coraggioso e rivoluzionario, ebbe l’ardire di scegliersi la propria ...

