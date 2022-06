La madre di Selvaggia Lucarelli esce dalla Rsa: il tenero incontro con il padre (Di lunedì 6 giugno 2022) E’ stata una giornata speciale ieri per Selvaggia Lucarelli, la madre per la prima volta è uscita dalla Rsa ed è andata a casa sua dove vive anche il padre. Un tenero incontro tra i suoi genitori, anche se purtroppo la mamma di Selvaggia Lucarelli non ha ricordi e avrà forse già dimenticato anche gli attimi vissuti ieri. “L’Alzheimer è una malattia crudele” inizia così un vecchio post della giornalista e scrittrice che più volte ha raccontato della sofferenza di vedere sua madre così lontana da tutto e da tutti. La foto dei suoi genitori scattata ieri è così tenera ma era solo una visita, era solo una giornata speciale. E’ speciale il modo in cui la Lucarelli racconta tutto, lo è anche quello di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 6 giugno 2022) E’ stata una giornata speciale ieri per, laper la prima volta è uscitaRsa ed è andata a casa sua dove vive anche il. Untra i suoi genitori, anche se purtroppo la mamma dinon ha ricordi e avrà forse già dimenticato anche gli attimi vissuti ieri. “L’Alzheimer è una malattia crudele” inizia così un vecchio post della giornalista e scrittrice che più volte ha raccontato della sofferenza di vedere suacosì lontana da tutto e da tutti. La foto dei suoi genitori scattata ieri è così tenera ma era solo una visita, era solo una giornata speciale. E’ speciale il modo in cui laracconta tutto, lo è anche quello di ...

Advertising

AsiaCaproni : @artdielle @lanavediteseoed @danisetta @Basil_73 @annaritadenardo @profzuckerman @PinoNeri5 @TLarina1837 @raf_rob… - VentagliP : RT @Erprofessore: Quando ho bisogno di ricreare me stesso vado in cerca della foresta più buia, della palude più fitta e impenetrabile: qui… - tdg_trekking : RT @Erprofessore: Quando ho bisogno di ricreare me stesso vado in cerca della foresta più buia, della palude più fitta e impenetrabile: qui… - Erprofessore : Quando ho bisogno di ricreare me stesso vado in cerca della foresta più buia, della palude più fitta e impenetrabil… - FilippoSala3 : Mentre in Italia la Quartapelle e seguaci digiunano per l'egiziano Alaa Abdel Fattah “Mio figlio, 22 anni, è in cel… -