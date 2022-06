La Croazia adotterà l'euro dal primo gennaio 2023 (Di lunedì 6 giugno 2022) BRUXELLES - Inflazione o no, il club dell'euro è pronto a riaprire le sue porte. Sette anni dopo l'ultima volta. Il primo gennaio 2023 la Croazia farà il suo debutto nella zona euro e sarà il ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 6 giugno 2022) BRUXELLES - Inflazione o no, il club dell'è pronto a riaprire le sue porte. Sette anni dopo l'ultima volta. Illafarà il suo debutto nella zonae sarà il ...

