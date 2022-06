Juve, Mancini esalta Gatti: «Fisicità e piede, ha un grande futuro» (Di lunedì 6 giugno 2022) Le parole del CT della nazionale che elogia Gatti. Il difensore del Frosinone e acquistato dalla Juve nel mercato invernale Gatti si sta godendo i suoi primi giorni in Nazionale dopo l’annata da protagonista vissuta in Serie B col Frosinone. Il difensore acquistato dalla Juve a gennaio ha ricevuto un elogio particolare dal Ct Mancini. Le dichiarazioni a Sky Sport. LE PAROLE – «Credo che Gatti diventerà un difensore importante, ha Fisicità e piede. E’ un ragazzo intelligente. Zerbin uguale, molto veloce. Nel suo ruolo non ce ne sono tanti. Anche lui può avere futuro». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 6 giugno 2022) Le parole del CT della nazionale che elogia. Il difensore del Frosinone e acquistato dallanel mercato invernalesi sta godendo i suoi primi giorni in Nazionale dopo l’annata da protagonista vissuta in Serie B col Frosinone. Il difensore acquistato dallaa gennaio ha ricevuto un elogio particolare dal Ct. Le dichiarazioni a Sky Sport. LE PAROLE – «Credo chediventerà un difensore importante, ha. E’ un ragazzo intelligente. Zerbin uguale, molto veloce. Nel suo ruolo non ce ne sono tanti. Anche lui può avere». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Gatti Juve, Mancini non ha dubbi: «E’ intelligente, diventerà importante» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seri… - gilnar76 : Gatti Juve, Mancini non ha dubbi: «E’ intelligente, diventerà importante» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - DanyRoss70 : RT @junews24com: Gatti Juve, Mancini non ha dubbi: «E' intelligente, diventerà importante» - - junews24com : Gatti Juve, Mancini non ha dubbi: «E' intelligente, diventerà importante» - - sportli26181512 : Juve: occhi su un bomber classe 2004: La Juventus ha messo nel mirino Tommaso Mancini, attaccante classe 2004 che h… -